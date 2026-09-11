À quelques jours du premier de ses 26 concerts prévus en région parisienne, Céline Dion continue d'aller à la rencontre de ses fans devant son hôtel, à Paris.
Céline Dion chante et danse avec des fans devant son hôtel à Paris
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