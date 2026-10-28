Cash Confidences : à partir de quand paie-t-on vraiment trop d'impôts ?

information fournie par Boursorama • 28/10/2026 à 08:15

Dans cet épisode, Benoît Bailly, avocat fiscaliste depuis 25 ans chez CMS Francis Lefebvre, nous parle d'un sujet qui concerne tout le monde : comment fonctionne réellement l'imposition en France, et pourquoi tant d'idées reçues circulent à son sujet.

Du mythe de la promotion qui ferait "perdre de l'argent" aux vraies conséquences fiscales du mariage, du divorce et des enfants, en passant par les schémas d'expatriation à Dubaï, Monaco ou en Thaïlande, il démêle le vrai du faux sur ce que paient concrètement les Français, riches ou non.

Le plus rassurant ? Gagner plus ne fait jamais perdre d'argent au passage d'une tranche d'imposition, contrairement à la légende urbaine qui décourage tant de personnes d'accepter une augmentation ou une promotion.

Un épisode indispensable pour enfin comprendre sa fiche de paie, sa déclaration d'impôts, et démonter les fantasmes sur les "riches qui ne paient rien" !

Cette nouvelle saison de Cash Confidences est en partenariat avec BoursoBank.