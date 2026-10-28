 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cash Confidences : à partir de quand paie-t-on vraiment trop d'impôts ?

information fournie par Boursorama 28/10/2026 à 08:15

Dans cet épisode, Benoît Bailly, avocat fiscaliste depuis 25 ans chez CMS Francis Lefebvre, nous parle d'un sujet qui concerne tout le monde : comment fonctionne réellement l'imposition en France, et pourquoi tant d'idées reçues circulent à son sujet.

Du mythe de la promotion qui ferait "perdre de l'argent" aux vraies conséquences fiscales du mariage, du divorce et des enfants, en passant par les schémas d'expatriation à Dubaï, Monaco ou en Thaïlande, il démêle le vrai du faux sur ce que paient concrètement les Français, riches ou non.

Le plus rassurant ? Gagner plus ne fait jamais perdre d'argent au passage d'une tranche d'imposition, contrairement à la légende urbaine qui décourage tant de personnes d'accepter une augmentation ou une promotion.

Un épisode indispensable pour enfin comprendre sa fiche de paie, sa déclaration d'impôts, et démonter les fantasmes sur les "riches qui ne paient rien" !

Cette nouvelle saison de Cash Confidences est en partenariat avec BoursoBank.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

Vidéos les + vues

1

Jordanie: stupeur et tristesse dans un village après l'attaque contre une église

information fournie par AFP 26 oct.
3
2

Lula réélu au Brésil : une bonne nouvelle pour l'environnement ?

information fournie par France 24 27 oct.
1
3

Attentat de Trappes: Lecornu accuse la gauche de "recel politicien" et de "faire le jeu du RN"

information fournie par AFP Video 27 oct.
1
4

Chine : dans la tourmente après des propos polémiques sur Mao, Mbappé s'excuse

information fournie par AFP 27 oct.
20
5

Bolsonaro vole vers l'Equateur depuis l'Argentine après avoir quitté le Brésil

information fournie par AFP Video 12:09
6

Attentat de Trappes : un hommage national sera organisé, annonce le gouvernement

information fournie par AFP 12:18
1
7

Attentat de Trappes: un hommage national sera organisé (gouvernement)

information fournie par AFP Video 12:10
8

Le Real Madrid s'excuse auprès de la Chine pour les propos de Mbappé

information fournie par AFP 12:31
6
1

Des agents d'entretien nettoient la statue place de la République à Paris

information fournie par AFP Video 21 oct.
2
2

Macron présente les condoléances de la Nation après la mort d'un pilote

information fournie par AFP Video 21 oct.
3

Deuxième nuit de couvre-feu à Paris

information fournie par AFP Video 21 oct.
4

Arabie saoudite : Emmanuel Macron rencontre le prince héritier lors d'une visite non annoncée

information fournie par AFP Video 21 oct.
5

17-octobre: après les violences et les pillages, une justice expéditive

information fournie par AFP Video 21 oct.
5
6

Le taux d'emprunt de la France à 10 ans franchit les 5 %

information fournie par France 24 21 oct.
7

Ukraine: attaque de missiles sur Kiev après des pourparlers russo-américains

information fournie par AFP 22 oct.
17
8

Top 5 IA du 21/10/2026

information fournie par Libertify 22 oct.
1

BoursoFocus Le Mag : le point sur le premier semestre 2026

information fournie par Boursorama 28 sept.
2

Projet d'attaque présumé contre une base militaire en Angleterre: ce que l'on sait

information fournie par AFP 29 sept.
13
3

Saint-Pierre-et-Miquelon: des touristes canadiens "boycottent" les États-Unis

information fournie par AFP Video 29 sept.
4

Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3

information fournie par Boursorama 29 sept.
5

A l'occasion de ses semestriels, Arverne fait le point sur son activité

information fournie par Boursorama 01 oct.
6

Cash Confidences : faut-il repenser le modèle économique pour sauver la planète ?

information fournie par Boursorama 14 oct.
7

Présidentielle: LFI promet 106 milliards de recettes supplémentaires pour 2027 et se dit "raisonnable"

information fournie par AFP 14 oct.
25
8

Cash & Curious : promis, vous allez tout comprendre sur les ETF

information fournie par Boursorama 06 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank