Remontés contre le gouvernement et la flambée du gazole, les pêcheurs rencontrent la ministre de la Pêche jeudi à Paris pour obtenir plus d'aides et bloquent deux ports et un dépôt pétrolier dans le Sud.
Carburants: la colère des pêcheurs enfle
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