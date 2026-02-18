Capgemini, Stellantis : y a-t-il un point commun à leur chute boursière ?

Deux secteurs, deux crises, un même constat : l'absence d'anticipation stratégique face aux risques ESG et technologiques peut coûter très cher. Entre dépréciations massives chez Stellantis et scandale éthique pour Capgemini, ces chutes boursières illustrent la vulnérabilité des entreprises qui tardent à adapter leur modèle. Les explications d'Anne-Catherine Husson-Traoré, experte en finance durable.

