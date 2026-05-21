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Cannes: Marion Cotillard et l'équipe du film "Roma Elastica" sur le tapis rouge

information fournie par AFP Video 21/05/2026 à 10:28

Marion Cotillard foule le tapis rouge de la 79e édition du Festival de Cannes aux côtés de l'équipe du film "Roma Elastica", réalisé par le cinéaste français Bertrand Mandico. L'acteur américain Kevin Spacey, présent au festival, fait une brève apparition en marge, saluant et applaudissant les membres du casting. IMAGES

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