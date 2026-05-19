Le cinéaste britannique double Palme d'or (2006 et 2016) Ken Loach foule le tapis rouge de Cannes à l'occasion de la première du film "Amarga Navidad (Autofiction)" du réalisateur espagnol Pedro Almodóvar.
Cannes: le réalisateur Ken Loach sur le tapis rouge
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