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Cannes: l'équipe de "Diamond" d'Andy Garcia sur le tapis rouge

information fournie par AFP Video 20/05/2026 à 13:01

Le réalisateur et acteur américain Andy Garcia ainsi que les acteurs de son film "Diamond" montent les marches du Festival de Cannes à l'occasion de la projection hors compétition de ce thriller néo-noir. L'actrice américaine Sharon Stone et le chanteur américain Robin Thicke ont également fait le bonheur des photographes. IMAGES

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