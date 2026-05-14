C’est l’un des castings les plus prestigieux de cette édition du Festival de Cannes. Isabelle Huppert, Virginie Efira, Pierre Niney, Vincent Cassel, Adam Bessa et Catherine Deneuve réunis sous la direction du cinéaste iranien Asghar Farhadi pour "Histoires parallèles", en compétition pour la Palme d’or. Un film où une écrivaine en manque d’inspiration espionne ses voisins… jusqu’à ce que la fiction déborde dangereusement sur le réel.
Cannes 2026 : P. Niney V. Efira, I. Huppert et V. Cassel dans le nouveau film d'Asghar Farhadi
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