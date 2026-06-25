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Canicule: une catastrophe agricole

information fournie par France 24 25/06/2026 à 16:39

Les canicules sont les plus redoutées des catastrophes climatiques par les agriculteurs. Contre la sécheresse soudaine et les fortes chaleurs qui cuisent les cultures, pas grand chose à faire. Les pertes de rendements sont inévitables. L'adaptation de l'agriculture doit se faire sur le long terme, en sélectionnant des semences et en adaptant la configuration des champs. Mais même ces techniques ont leurs limites face à un réchauffement climatique qui continuerait de s'amplifier.

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