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Canicule: "On voit des températures plus fraîches arriver," selon Météo-France

information fournie par AFP Video 29/05/2026 à 17:29

Météo-France affirme que la canicule qui a frappé la France commence à régresser pour laisser place à un flux plus océanique, alors que plus de la moitié du pays a enregistré au moins un record mensuel de chaleur ces derniers jours. SONORE

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