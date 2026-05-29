Météo-France affirme que la canicule qui a frappé la France commence à régresser pour laisser place à un flux plus océanique, alors que plus de la moitié du pays a enregistré au moins un record mensuel de chaleur ces derniers jours. SONORE
Canicule: "On voit des températures plus fraîches arriver," selon Météo-France
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