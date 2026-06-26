"Le festival Solidays 2026 est annulé suite à une décision administrative au regard des dispositifs et des incidences de la canicule," déclare le directeur du festival Luc Barruet lors d'une conférence de presse organisée à Paris. SONORE
Canicule: le festival Solidays annulé suite à une décision administrative (directeur)
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