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Canicule: le festival Solidays annulé suite à une décision administrative (directeur)

information fournie par AFP Video 26/06/2026 à 19:33

"Le festival Solidays 2026 est annulé suite à une décision administrative au regard des dispositifs et des incidences de la canicule," déclare le directeur du festival Luc Barruet lors d'une conférence de presse organisée à Paris. SONORE

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