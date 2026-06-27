Considérée comme une aberration écologique par les uns, comme une nécessité par les autres, la climatisation est un sujet qui fait débat en France. Au Rassemblement national, Marine Le Pen plaide pour un plan massif de climatisation, une hérésie selon l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon. La climatisation serait-elle donc devenue un marqueur politique ? Vouloir la clim', est-ce être de droite ? On en parle avec Philippe Moreau Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po.
Canicule en France : la clim' est-elle de droite ?
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