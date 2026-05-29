Sur le canal Saint-Martin à Paris, des baigneurs ont bravé mercredi l'interdiction d'y piquer une tête et plusieurs passerelles ont été transformées en plongeoirs, alors que l'alerte orange canicule a été étendue à 17 départements, dont Paris.
Canicule: des baigneurs piquent une tête dans le canal Saint-Martin à Paris
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