Le MV Hondius faisait route mardi vers les Pays-Bas après l'évacuation sous haute protection, dans l'archipel espagnol des Canaries, de plus d'une centaine de passagers et membres d'équipage de ce bateau de croisière où a été détecté un foyer d'hantavirus.
Canaries : les passagers débarqués du MV Hondius en route vers chez eux
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