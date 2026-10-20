Les habitants de la riche province pétrolière de l'Alberta se sont massivement opposés dans un vote lundi à l'organisation d'un futur référendum sur leur séparation du Canada, selon les chaînes CBC et CTV, une victoire pour le Premier ministre Mark Carney qui s'est personnellement impliqué dans la campagne.
Canada : l'Alberta rejette l'organisation d'un référendum d'indépendance
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