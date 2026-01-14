Le Sénégal s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations après sa victoire contre l'Egypte (1-0) en demi-finale. Sadio Mané a libéré les Lions de la Teranga (78e) dans les dernières minutes d'un match tendu. "Je suis très heureux de pouvoir jouer pour ma toute dernière CAN, une finale avec les Lions. J'espère la remporter et amener le trophée à Dakar", a t-il annoncé . Les Sénégalais joueront donc la finale dimanche avec l'objectif de remporter la CAN pour la seconde fois.
CAN-2025 : Sadio Mané envoie le Sénégal en finale, aux dépens de l'Egypte
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro