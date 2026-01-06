L'Algérie s'est qualifiée mardi pour les quarts de finale de la CAN-2025 en éliminant la RD Congo (1-0) tout au bout d'une prolongation irrespirable grâce à un but d'Adil Boulbina à la 119e minute. Les Fennecs du sélectionneur Vladimir Petkovic affronteront au prochain tour le Nigeria.
CAN-2025: l'Algérie sort la RD Congo au bout du suspense et affrontera le Nigeria en quart
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro