Calendrier électoral ivoirien : la commission veut avancer les législatives

information fournie par France 24 14/08/2025 à 23:02

En Côte d’Ivoire, la Commission électorale indépendante a créé la surprise en proposant la date 27 décembre 2025 pour organiser les élections législatives, deux mois après l’élection présidentielle qui doit se tenir en octobre. La décision doit maintenant être entérinée par un décret gouvernemental.

