L'absence d'accord sur le budget de l'Etat et l'option d'une loi spéciale avant une reprise des débats début 2026 marquerait "l'échec du gouvernement", estime Éric Coquerel, député de la 1ère circonscription de Seine-Saint-Denis et président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale.
Budget: une loi spéciale marquerait "l'échec du gouvernement" (Coquerel)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro