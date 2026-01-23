"Parti socialiste et parti des Républicains ou de ce qu'il en reste, ont choisi de sauver leur siège à l'intérêt national. C'est évidemment très clair et je pense que personne n'est dupe", déclare le député RN, Jean-Philippe Tanguy, après le rejet d'une motion de censure déposée par son groupe et le groupe du parti UDR d'Eric Ciotti contre le gouvernement et son recours au 49.3 sur le budget. SONORE
Budget : "PS et LR ont choisi de sauver leur siège à l'intérêt national" (RN)
