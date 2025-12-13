Au programme de ce JT : des fêtes de fin d'année qui pèsent lourd sur le budget des Français, avec un tiers d'entre eux contraints de s'endetter pour offrir des cadeaux et près de 6 sur 10 qui paieront encore la note au printemps 2026. Focus ensuite sur le repas de Noël : si le panier festif recule légèrement cette année selon l'étude de NielsenIQ, le chocolat flambe de 22 % en un an, au point de devenir presque un produit de luxe. Enfin, cap sur les achats en ligne : à partir de juillet 2026, tous les petits colis importés dans l'UE de moins de 150 euros seront taxés 3 euros.
Budget pour les fêtes de fin, prix du chocolat et nouvelle taxe sur les petits colis
