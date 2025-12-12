Plus d'un demi-million de personnes ont évacué les régions frontalières de la Thaïlande et du Cambodge, où les combats qui se poursuivent mercredi ont fait au moins 12 morts, amenant Donald Trump à s'engager à intervenir pour "arrêter" les hostilités. Les explications avec David Camroux, chercheur associé au CERI.
Thaïlande-Cambodge : Que se passe-t-il entre les deux pays ?
