"Nous étions près d'un compromis" dit à la presse Philippe Juvin, rapporteur général du budget (LR), à l'issue d'une commission mixte paritaire (CMP) à l'Assemblée nationale pour tenter de trouver une version de compromis sur le budget de l'Etat.
Budget: "Nous étions près d'un compromis" (Juvin)
