"Construisons ce compromis avec les socialistes, avec les LR, avec le socle commun (...), nous avons tous la responsabilité de construire un budget pour la France", déclare le chef de file des députés Liot Laurent Panifous à l'issue de son entretien avec le Premier ministre, ajoutant: "Mais le premier qui doit bouger, c'est le gouvernement". SONORE
Budget: Liot appelle à "construire" le "compromis" avec le socle commun
