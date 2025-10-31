Face aux blocages sur la fiscalité des plus riches, le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce vouloir “changer de méthode” pour l'adoption des budgets, demandant à ses ministres de réunir les représentants des groupes pour "essayer de se mettre d’accord sur les grands principes de l'atterrissage d’un texte pour la Sécu et pour le projet de loi de finances”. (COMPLETE VIDI82NJ3ZQ_FR, VIDI82NF2KE_FR, VIDI82NA3T3_FR, VIDI82N72T4 _FR, VIDI82N29ZQ_FR) SONORE
Budget : Lecornu demande à ses ministres de réunir les représentants des groupes
