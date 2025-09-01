“C'est l'avenir de notre pays qui se joue à l'école”, déclare la ministre de l’Education nationale Elisabeth Borne, estimant qu’il s'agit d’une “priorité” qui “s’impose à tous”, alors que 12 millions d'écoliers, collégiens et lycéens font leur rentrée scolaire dans un contexte d’incertitude budgétaire et gouvernementale.
Budget: l’éducation, une “priorité” qui “s’impose à tous” (Borne)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro