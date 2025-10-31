Le patron des socialistes, Olivier Faure appelle le Premier ministre Sébastien Lecornu et les formations du socle commun à continuer de "chercher le compromis" . "Si vous ne le recherchez pas, alors à la fin de l'histoire, il n'y aura pas de budget et vous repartirez aux élections", déclare-t-il dans l'hémicycle, menaçant de voter contre le budget. (COMPLETE VIDI82NF2KE_FR, VIDI82NA3T3_FR, VIDI82N72T4 _FR, VIDI82N29ZQ_FR) SONORE
Budget : Faure appelle Lecornu à "rechercher le compromis" ou "il n'y aura pas de budget"
