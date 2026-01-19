"Nous avons décidé, je dois le dire, à titre personnel, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, d'engager la responsabilité du gouvernement, ce que je ferai demain sur la partie recettes du projet de loi de finances", déclare le Premier ministre Sébastien Lecornu lors du compte rendu du Conseil des ministres. SONORE
Budget 2026: Lecornu engagera mardi la responsabilité du gouvernement
