Sébastien Lecornu a décidé de dégainer l'article 49.3 pour faire passer le budget de l'État. Le Premier ministre a fait de larges concessions au PS pour s'assurer de leur non-censure. Certains, à droite et chez les macronistes, serrent les dents et critiquent un budget socialiste. Mais la gauche est vraiment la grande gagnante de ces négociations ? Roselyne Febvre pose la question à Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regards et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique.
Budget 2026 : la victoire des socialistes ?
