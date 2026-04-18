Avec près de 24 milliards de dollars de capitalisation, la BRVM reste très loin des grandes places mondiales… mais affiche une croissance remarquable. Encore sous-développée — elle ne représente que 18% du PIB de la zone UEMOA — cette bourse régionale incarne à la fois les limites et le potentiel des marchés financiers en Afrique de l’Ouest. Peut-elle devenir un véritable levier de financement des économies africaines ? Analyse avec Hermann Boua, directeur de Joseph and Daniel Advisory.
BRVM : une petite bourse face aux géants mondiaux, quel avenir pour l’Afrique ?
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