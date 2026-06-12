À Novo Hamburgo, dans l'État brésilien du Rio Grande do Sul, six artistes ont réalisé en deux jours une immense fresque à l'effigie de Neymar dans une rue de la ville, conçue pour être admirée depuis les airs.
Brésil: une fresque géante de Neymar, star attendue du Mondial
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