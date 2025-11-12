Alors que se déroule en ce moment la COP30 à Belém, certains grand propriétaires terriens brésiliens s'opposent à la préservation de l'Amazonie...et n'hésitent pas à relayer les fausses informations sur le sujet. Les explications de Léa Guedj, de Reporterre.
Brésil : les "fake news" de l'agro-industrie
