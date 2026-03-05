L’effondrement d’une maison de retraite dans la ville de Belo Horizonte, dans le sud-est du Brésil, fait au moins deux morts, tandis que les pompiers s’emploient à dégager des décombres ue dizaine d'autres victimes.
Brésil: au moins deux morts et dix personnes piégées dans l'effondrement d’une maison de retraite
