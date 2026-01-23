BoursoFocus Le Mag : le point sur le second semestre 2025

Dans ce numéro de BoursoFocus Le Mag, Marie de Leyssac, responsable de la gestion pilotée du contrat d'assurance vie BoursoVie et gérante allocataire chez Edmond de Rothschild Asset Management, Alexandre Taieb, gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, Arthur Tondoux, gérant chez ODDO BHF Asset Management et responsable du CEFP, le compte d'épargne financière pilotée, et David-Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi Investment Solutions, dressent le bilan d'une année 2025 marquée par la résilience économique américaine et la chute inattendue du dollar. Ils reviennent sur les secteurs gagnants et perdants, analysent la concentration extrême des marchés sur l'intelligence artificielle, et partagent leurs convictions pour aborder 2026 avec les bonnes stratégies de diversification.
