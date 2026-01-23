 Aller au contenu principal
BoursoFocus Le Mag : le point sur le second semestre 2025

information fournie par Boursorama 23/01/2026 à 10:27

Dans ce numéro de BoursoFocus Le Mag, Marie de Leyssac, responsable de la gestion pilotée du contrat d'assurance vie BoursoVie et gérante allocataire chez Edmond de Rothschild Asset Management, Alexandre Taieb, gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, Arthur Tondoux, gérant chez ODDO BHF Asset Management et responsable du CEFP, le compte d'épargne financière pilotée, et David-Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi Investment Solutions, dressent le bilan d'une année 2025 marquée par la résilience économique américaine et la chute inattendue du dollar. Ils reviennent sur les secteurs gagnants et perdants, analysent la concentration extrême des marchés sur l'intelligence artificielle, et partagent leurs convictions pour aborder 2026 avec les bonnes stratégies de diversification.

DÉCOUVREZ LA GESTION PILOTÉE AU SEIN DE L'ASSURANCE VIE BOURSOVIE

Pas le temps de penser à votre assurance vie ?

Si vous souhaitez investir au sein d’un contrat d’assurance vie mais que vous n’avez pas le temps ou les connaissances financières nécessaires, découvrez la gestion pilotée : un service où vous déléguez la gestion de votre contrat à Generali Vie, qui prend conseil auprès de gestionnaires financiers pour sélectionner les bons supports en fonction de votre profil de risque (en échange d’une prise de risque).

Boursorama conseille le produit adapté au profil investisseur du client parmi 8 profils de gestion, le tout sans aucuns frais supplémentaires*.

Ce contrat présente un risque de perte en capital

Découvrir la gestion pilotée

* Le contrat comporte des frais annuels de gestion précisés dans la Notice d'Information valant Conditions Générales du contrat BoursoVie.  

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

