Bourse : quand l'industrie française fait des étincelles...

Ecorama • 08/06/2021 à 14:05

Air Liquide, Schneider Electric, Michelin et Legrand sont proches de leur sommet historique. Saint-Gobain, l'une des plus fortes hausses du CAC depuis le début de l'année, avec 50% de progression. Comment expliquer ce retour en grâce de nos fleurons industriels. Le point de vue de Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Ecorama du 8 juin 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com