Les Bourses européennes sont en net repli vendredi, emportées à leur tour par la déroute des valeurs technologiques à Wall Street et en Asie, les investisseurs redoutant que la victoire des démocrates aux élections américaines ne freine l'essor de l'intelligence artificielle (IA).
Bourse : l'Europe rattrapée par la déroute de la tech aux Etats-Unis et en Asie
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