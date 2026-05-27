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Bourse : ces 3 valeurs stars de l’IA en Asie qui cartonnent cette année !

information fournie par Boursorama 27/05/2026 à 13:59

Portées par l'essor mondial de l'intelligence artificielle, plusieurs grandes valeurs technologiques asiatiques enregistrent des performances spectaculaires en Bourse cette année. Samsung, TSMC ou encore SK Hynix profitent pleinement de leur position stratégique dans la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs et de l'IA. L'analyse de Jean-Marie Mercadal, Directeur Général de Syncicap AM.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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