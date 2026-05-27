Bourse : ces 3 valeurs stars de l’IA en Asie qui cartonnent cette année !

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Portées par l'essor mondial de l'intelligence artificielle, plusieurs grandes valeurs technologiques asiatiques enregistrent des performances spectaculaires en Bourse cette année. Samsung, TSMC ou encore SK Hynix profitent pleinement de leur position stratégique dans la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs et de l'IA. L'analyse de Jean-Marie Mercadal, Directeur Général de Syncicap AM.