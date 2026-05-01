Sur la plage de Copacabana, une cinquantaine de fans répètent la chorégraphie de "Waka Waka", l'un des plus grands succès de Shakira. Il s'agit d'être prêt pour le concert géant que la star colombienne donnera samedi à Rio de Janeiro.
Brésil: Rio sur un air latino avant le concert de Shakira
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