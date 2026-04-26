Le gouvernement malien a affirmé samedi avoir "mis en échec" des attaques "complexes et coordonnées" menées contre plusieurs villes du pays, dont Bamako, Kati et Kidal.
Mali: le gouvernement affirme avoir déjoué des attaques terroristes coordonnées
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