Environ un millier de personnes ont participé dimanche à Paris à une marche visant à donner de la visibilité aux femmes lesbiennes et à dénoncer la lesbophobie dans la société.
Paris: un millier de personnes manifestent pour les droits des personnes lesbiennes
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