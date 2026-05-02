Après un match européenne de légende contre le Bayern Munich cette semaine, le PSG retrouve samedi le quotidien du championnat de France face à Lorient. Pas question pour les Parisiens de prendre ce match à la légère ils n’ont pas encore validé le titre en Ligue 1 et ils ne peuvent pas se permettre de laisser des points alors que Lens, 2e avec 6 points de retard, n’a pas dit son dernier mot.
Le PSG doit assurer en Ligue 1 après la folie du Bayern el Ligue des champions
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