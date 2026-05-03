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Après son remorquage, une baleine à bosse relâchée en Mer du Nord

information fournie par AFP Video 03/05/2026 à 10:23

La baleine à bosse, surnommée "Timmy" ou "Hope", qui avait lutté pour survivre après s'être échouée au moins trois fois près des côtes allemandes, est relâchée en mer du Nord, au large du Danemark, après avoir été transportée à bord d'une barge.

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