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Bordeaux: installation d’un bureau de vote pour le deuxième tour des municipales

information fournie par AFP Video 21/03/2026 à 13:48

À moins de 24h du second tour des municipales, des agents de la ville de Bordeaux (Gironde) installent des isoloirs et urnes dans les bureaux de vote de l’hôtel de ville. IMAGES

Municipales 2026
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