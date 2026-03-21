À moins de 24h du second tour des municipales, des agents de la ville de Bordeaux (Gironde) installent des isoloirs et urnes dans les bureaux de vote de l’hôtel de ville. IMAGES
Bordeaux: installation d’un bureau de vote pour le deuxième tour des municipales
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