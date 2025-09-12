Le 10 septembre, le mouvement de désobéissance civile "Bloquons tout" a mobilisé quelques 200 000 citoyens à travers la France. Remise en question du modèle économique et social, vie chère ou mécontentement politique… Les revendications étaient diverses et variées. Mais en Russie, la propagande de Vladimir Poutine a tissé une autre histoire : les Français demanderaient la destitution du président Macron car celui-ci soutient l’Ukraine. À en croire les médias pro-Kremlin, la France serait au bord de la guerre civile.
"Bloquons tout" vu par la propagande russe : chaos, destitution et fin de l’aide à l’Ukraine
