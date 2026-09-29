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Blocus du lycée Paul Eluard à Saint-Denis: les pompiers maîtrisent un feu de poubelles

information fournie par AFP Video 29/09/2026 à 09:34

En présence de nombreux policiers, les pompiers éteignaient un feu de poubelle mardi sous les applaudissements des élèves au lycée Paul Eluard de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

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