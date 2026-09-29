Au lycée Simone-Weil, dans le 3e arrondissement de Paris, une cinquantaine de jeunes, certains portant un tour de cou ou un masque chirurgical sur le visage, étaient postés devant l'entrée de l’établissement avec des poubelles. Les manifestations et les blocages aux abords des lycées continuent de s’étendre.
Blocus des lycées: mobilisation devant le lycée Simone-Weil à Paris
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