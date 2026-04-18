Des paupières gonflées et vos yeux qui vous démangent ? Voici les symptômes de la bixonimanie. Cette maladie n’existe pas. Mais cela n’a pas empêché des chatbots d’intelligence artificielle, tels que ChatGPT, Gemini ou Copilot, de la diagnostiquer à leurs utilisateurs. Il s’agit d’une expérience menée par des chercheurs suédois qui démontre les dangers des IA dans le domaine de la santé.
Bixonimanie : la maladie imaginaire qui a trompé les IA conversationnelles
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