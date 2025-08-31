A 9 mois de la fin du mandat du chef de l’ Etat au Bénin, l'héritier politique de Patrice Talon est désormais connu. Romuald WADAGNI a été officiellement choisi dans la nuit de samedi à dimanche par des responsables des deux partis de la mouvance présidentielle et des personnalités influentes selon des cadres de la coalition au pouvoir. Romuald WADAGNI est ministre en charge de l’Economie et des Finances depuis l’arrivée au pouvoir de Patrice Talon en 2016.
Bénin, Romual Wadagni candidat de la majorité pour la présidentielle de 2026
