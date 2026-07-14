Les services d'urgence étaient mobilisés mardi devant un bâtiment en construction dans la capitale belge, après un incendie qui a fait plusieurs morts. Au moins deux personnes sont décédées dans un incendie qui s'est déclaré dans une tour de logements actuellement en rénovation, où travaillaient plus de 200 ouvriers, ont indiqué les autorités locales.
Belgique : un incendie fait plusieurs morts dans une tour L
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