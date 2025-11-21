Cette semaine, nous recevons Bartjan Wegter, coordinateur de l'UE pour la lutte contre le terrorisme. Dix ans après les attentats qui ont frappé la France, il détaille les mesures mises en place en Europe pour contrer le terrorisme et alerte sur un risque d’attaque toujours élevé.
Bartjan Wegter : "Daech recrute les jeunes sur les plateformes de gaming"
